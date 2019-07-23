Hizbullah'tan İsrail'e yıkım tepkisi

Lübnan Hizbullah Hareketi’nden İsrail güçlerinin Filistinlilere ait bazı evleri yıkmasına dair yapılan yazılı açıklamada, bu eylemin Filistinlilerin zorla evlerinden edilmesi için yapıldığı kaydedildi.

İsrail’ın şiddetle kınandığı açıklamada, “İşgal altındaki Kudüs'te Filistinlilere ait evlerin yıkılması, Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinlilerin evlerinden edilmesini amaçlayan bir savaş suçudur.” ifadesine yer verildi.

Söz konusu açıklamada, "İsrail ile ilişkilerin normalleşmesini şiddetle kınıyoruz, çünkü İsrail tarafından yapılan suçların örtbas olmasına neden oluyor.” dedi.

Hamas ve İslami Cihad hareketleri de İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Ayrım (Utanç) Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı gerekçesiyle Filistinlilere ait bazı evleri yıkmasını kınadı.