Erdoğan: ABD F-35 uçaklarını teslim etmezse, başka yöne döneriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaptırım tehditlerinin Türkiye'yi alıkoyamayacağını söyleyen Erdoğan, "Güvenlik ihtiyaçlarımız neyi gerektiriyorsa onu gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin kendi hava savunma sistemleri ve uçaklarını üretmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Erdoğan konuşmasında F-35 programına bugüne kadar 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapıldığını, 4 tane F-35 uçağının ABD'de bulunan pilotlara teslim edildiği bilgisini verdi. Bu uçakların ülkeye gelmesine müsaade edilmediğini; bu durumda bir değişiklik olmaz ise Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak için 'başka yöne dönebileceğini' sözlerine ekledi.

S-400 alımına ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı, Türkiye'ye Patriot savunma sisteminin satılmasını onaylamayan Amerikan Kongresi'ne yönelik, "Biz paramızla alıyoruz, paramızla vermiyorsunuz. O zaman biz ne yapacağız? Kim verirse ona gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bu sistemlerin Nisan 2020'de aktif olarak kullanmaya başlanacağını açıkladı.

Kaynak: Euronews