Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye açıklaması

Yunan medyasına bir demeç veren Dendias, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in Türkiye'ye 'zeytin dalı' uzattığını söyledi. Fakat bu adımın uluslararası hukuk ve anlaşmalara saygıya bağlı olduğunun altını çizen Dendias, "Ankara'nın bu çağrıya nasıl karşılık vereceğini göreceğiz." diye konuştu.

"Ankara ile halihazırda var olan uluslararası bağlamda görüşebiliriz." diyen Dendias, Kıbrıs konusundaysa tavırlarının net olduğunu söyledi. Bakan politikalarını "Avrupa Birliği düzleminde" ortaya koyduklarını vurguladı.

Yunan Başbakan Miçotakis'ten Türkiye ile ilişkilerde 'cesur adımlar' çağrısı

Temmuz ayı başında göreve gelen Başbakan Kiryakos Miçotakis, Meclis Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Cesur adımlar atacağımız ortak bir yaklaşım çağrısında bulunuyorum." demişti.

Öfkeli bir retorikten uzak durarak uluslararası hukuk ve dostane iş birliği yönünde ilerlemek istediklerini belirten Miçotakis, "Bu coğrafyada birlikte yaşıyoruz. Gereksiz gerginlikler ve silahlanma yarışı iki ülkeyi de değerli kaynaklarından mahrum ediyor. Bunlar ülkelerimizin yararına kullanılabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Miçotakis, 7 Temmuz'daki seçimlerden önce yaptığı bir açıklamada ise Doğu Akdeniz'de yapılan doğal gaz sondaj çalışmaları ile ilgili kriz hakkında Türkiye'ye Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarının uygulanmasını savunmuştu. Yunan başbakan açıklamasında, Ankara hükümetinin Kıbrıs'ın egemenlik haklarını ihlal etmeye devam etmesi halinde ada ülkesinin Yunanistan ile birlikte AB'yi yaptırım uygulamaya çağırması gerektiğini söylemişti.

Kaynak: Euronews