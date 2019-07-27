Johnson ile Trump İran'ı konuştu

Londra'dan yapılan yazılı açıklamada İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un ABD Başkanı Donald Trump ile dün akşam telefonda görüştüğü bildirildi.

Trump’ın Johnson’ı başbakanlık görevini üstlenmesinden ötürü tebrik ettiği belirtilen açıklamaya göre liderler İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit) ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim konularını ele aldı.

Brexit’in İngiltere ile ABD arasında daha önce benzeri görülmemiş bir ekonomik ortaklık için fırsat oluşturacağı konusunda görüş birliğine varan iki lider, İngiltere’nin AB’den ayrılmasını takiben bir serbest ticaret anlaşmasına varmak için müzakerelere başlamak konusundaki kararlılıklarını ifade etti.

Görüşmede İngiltere ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilimi de ele alan iki lider, ülkelerinin diğer müttefikleriyle de birlikte ortak bir çalışma yapılması zarureti üzerinde durdu.

İki lider, gelecek ay yapılacak G7 Zirvesi'nde bir araya gelme dileklerini de ifade etti.

Kaynak: Habertürk