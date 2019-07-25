  1. Toplum
25 Temmuz 2019 - 13:17

Diyarbakır’da polis merkezine saldırı!

Diyarbakır’da polis merkezine saldırı!

Diyarbakır'da terör örgütü PKK yandaşlarınca polis merkezine el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen saldırıda 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK yandaşlarınca polis merkezine el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen saldırıda 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde bulunan Şehitler Polis Merkezi’ne yüzleri maskeli terör örgütü PKK yandaşı 2 kişi el yapımı patlayıcı ile saldırdı.

Saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

News Code 1880134

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