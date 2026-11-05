İranlı yetkili: Trump'ın tehditleri çaresizliğin bir işaretidir

Russia Today (RT) kanalına konuşan İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ABD Başkanı Donald Trump’ın tekrarlanan tehditlerine atıfta bulunan İslami, “Trump’ın sürekli olarak nükleer tesislerimize saldırı tehdidinde bulunması ve geçmişte diğer tesislere yönelik çok sayıda tehdit savurması, bariz bir çaresizliğin açık bir göstergesidir.” dedi.

İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Müdürü Rafael Grossi’nin İran’a yönelik çifte standartlı tutumunun Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’nı (NPT) zayıflattığını belirtti.

Grossi’nin performansını eleştiren İslami, sözlerini şöyle sürdürdü: “Grossi pratikte düşmanımızın ajanı ve takipçisi gibi hareket etmekte ve onlara bilgi sağlamaktadır. Bu eylemler, uluslararası kurumların yetki ve misyonlarının kötüye kullanılması anlamına gelmekte ve meşruiyetlerini zayıflatmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

Grossi, UAEA denetimi altında faaliyet gösteren İran’ın nükleer tesislerine yönelik ABD ve İsrail’in askeri saldırılarını kınamaya hiçbir zaman yanaşmamıştır.