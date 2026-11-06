Rızai’den Putin görüşmesine ilişkin açıklama

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Tümgeneral Muhsin Rızai, perşembe akşamı Rusya’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.

Rızai, ziyaretin yaklaşık bir ay önce planlandığını ancak bölgedeki askeri gelişmeler nedeniyle ertelendiğini belirterek, “Devrim Lideri, mesajını en kısa sürede Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin’e iletmemi istedi” dedi.

Rızai, Putin’in de kendisinden Devrim Lideri’ne sıcak ve samimi selamlarını iletmesini istediğini aktardı.

Bölgesel güvenlik ve savaş sonrası düzenlemeler ele alındı

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Rızai, Putin ile görüşmesinde bölgedeki önemli meselelerin yanı sıra savaş sonrası döneme ilişkin konuları, özellikle de bölgesel güvenlik düzenlemelerini ele aldıklarını söyledi.

Tahran’da İran, Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye arasında düzenlenen dörtlü toplantı hakkında Putin’e bilgi verdiğini belirten Rızai, Rus liderin toplantıyı memnuniyetle karşıladığını aktardı.

Rızai, Putin’in Çinli dostlarıyla aynı görüşte olduklarını belirterek, bölgede bölgesel güvenlik düzenlemelerinin oluşturulması ve yabancı ülkelerin bölge güvenliğine müdahale etmemesi gerektiğini ifade ettiğini kaydetti.

Reşt-Astara demir yolu ve doğal gaz hattı gündemde

Görüşmede ikili ilişkiler kapsamında önemli projelerin de ele alındığını belirten Rızai, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi’nin Rusya’nın katılımıyla Reşt-Astara demir yolu hattının yapımına ilişkin uygulama sözleşmesini onayladığını açıkladı.

Rızai, İran Yol ve Şehircilik Bakanı’nın söz konusu sözleşmeyi yakında İran adına imzalamasının beklendiğini söyledi.

İran’a Rus doğal gazı taşınmasını sağlayacak bir boru hattının inşasının da görüşüldüğünü belirten Rızai, projenin İran’ın gaz açığının giderilmesine katkı sağlayacağını ve ülkenin Rus gazını komşu ülkelere satmasına imkân tanıyacağını ifade etti.

Putin’den İran’a yönelik saldırılara kınama

Rusya’nın bölgesel istikrarın yeniden sağlanması ve savaşın sona erdirilmesine yönelik ortak çabalara katkısı hakkındaki soruyu yanıtlayan Rızai, Putin’in ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri saldırılarını ve ülkenin nükleer tesislerinin bombalanmasını güçlü şekilde kınadığını söyledi.

Rızai, Putin’in İran’a yönelik askeri saldırıyı “haksız bir savaş” olarak nitelendirdiğini ve savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğini dile getirdiğini aktardı. Putin’in ayrıca savaşın bitirilmesi için Rusya’nın yapabileceği her türlü iş birliğine hazır olduğunu belirttiğini kaydetti.

Rızai, Putin’e diplomasi konusunda ABD’ye yedi şart bildirdiklerini ilettiklerini belirterek, “ABD bu yedi şartımızı yerine getirmediği sürece Hürmüz Boğazı açılmayacak ve müzakere yapılmayacak. Şu anda yürütülen diplomasi, yalnızca ABD’nin haklarımızı teslim etmesini sağlama amacını taşıyor” dedi.

ABD’nin söz konusu şartları yerine getirmesinin, tutumunu değiştirmek istediğini göstereceğini ifade etti.

Rızai, Putin’in savaşın sona erdirilmesi ve bölgesel güvenlik düzenlemeleri konusunda özel bir öneri sunmadığını, ancak “savaş ve barış arasında süren mevcut durumun” daha erken sona ermesinin İran’ın çıkarına olacağını söylediğini aktardı.