Erakçi ile Fidan telefonda görüştü

Türk Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Erakçi telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, İran ile ABD arasında devam eden müzakere süreci ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erakçi'nin telefon diplomasisi sürüyor

İran medyasına göre Dışişleri Bakanı Erakçi, Umman, Suudi Arabistan, Katar, Ürdün ve Kuveytli mevkidaşlarıyla ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı.

Görüşmelerde, bölgesel gelişmeler ve bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik son diplomatik çabalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

