İranlı yönetmen Mecid Mecidi, Boğaziçi Film Festivali'nin jüri başkanı oldu

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen 14. Boğaziçi Film Festivali, 8-15 Kasım'da ulusal ve uluslararası sinemadan seçkin yapımları sinemaseverlerle buluşturacak.

Festivalin Artistik Direktörü Enes Erbay, bu yıl da sinemaseverler için kapsamlı program hazırladıklarını belirterek, dünyanın farklı coğrafyalarından ve kültürlerinden filmleri izleyiciyle buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Erbay, "İran ve dünya sinemasının önemli yönetmenlerinden Mecid Mecidi'yi, uluslararası jüri başkanı olarak göreceğiz. Mecidi, bir masterclass, bir ustalık sınıfı gerçekleştirecek festival programı kapsamında. Film gösterimlerine ek olarak paneller, workshoplar ve genç sinemacıların bir araya gelip geleceğe dair, ileriye yönelik işbirliği imkânlarını oluşturabilecekleri ortamlar da sunuyoruz." dedi.

