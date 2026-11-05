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5 Kas 2026 18:56

Moskova'da Muhsin Rızai ile Putin arasında kritik görüşme

Moskova'da Muhsin Rızai ile Putin arasında kritik görüşme

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin'de İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile görüştüğünü açıkladı.

Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, şu anda Moskova'da bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile Kremlin'de görüştü." dedi.

İran televizyonu ise Rızai'nin görüşme sırasında Ayetullah Seyyid Mücteba Hameney’in mektubunu Putin’e ilettiğini duyurdu.

Muhsin Rızai ile Rus lideri Putin 2 Kasım'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Batı Asya dahil bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

News ID 1939597

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