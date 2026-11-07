Reuters'ın iki Suriyeli askeri kaynak ve bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Suriye'den onlarca askeri personel, Suudi Arabistan askerlerine ve Yemenli paralı unsurlara eğitim vermek amacıyla son haftalarda Suudi Arabistan'a gönderildi.

ABD'li yetkili, Suriyeli askerlerin Suudi Arabistan'a destek amacıyla konuşlandırılmasının ülkeyi Yemen'e karşı yürütülen savaşın ötesinde daha geniş çaplı çatışmalara sürükleyebileceği ve bunun Suriye açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Haberde, Suriyeli unsurların Yemen'e gönderilmesi konusunun, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara arasında geçen ay Riyad'da gerçekleştirilen görüşmede gündeme geldiği belirtildi.