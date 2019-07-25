İran ile Ermenistan'ın bilişim teknolojileri alanındaki işbirliği artacak

Ermenistan Bilişim Teknolojileri Sanayisi Bakanı Hakob Arşakyan, Tahran'a yaptığı ziyaret sırasında İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi ile bir araya geldi.
Görüşme sırasında taraflar, Ermenistan-İran ekonomik işbirliğine dair birtakım konular ele aldı, ayrıca yüksek teknolojiler alanında ileride beklenen projelere ve işbirliği imkanlarına değindi.
Son dönemde Ermenistan'da yaşanan siyasi gelişmeler hakkında bilgi paylaşan Arşakyan, ekonomik gelişim için yeni hükümetin benimsediği önceliklere ve yeni kurulan bakanlığın, Ermenistan'da bilişim teknolojileri sanayisi kurmak yönündeki hedeflere değindi.
Görüşmenin sonunda Ermeni bakan, Muhammed Cevad Azeri Cehromi'yi 6-9 Ekim tarihlerinde Yerevan'da yapılacak Dünya Bilişim Teknolojileri Konferansına (WCİT 2019) katılmaya davet etti.
Kaynak: Ermeni Haber Ajansı
yorumunuz