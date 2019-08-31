İran'dan Trump'ın uydu iddiasına yanıt

İletişim ve Teknoloji Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, Trump’ın “İran'ın fırlatmayı planladığı bir uydunun atış rampasında patlamasıyla ABD'nin hiçbir ilgisi yok” şeklindeki iddiasına cevap verdi.

Azeri Cehromi, “Bir İranlı olarak şunu ifade etmek isterim ki eğer iddia edilen ve fotoğrafları yayınlanan patlamada parmağınız yoksa, silahlı kuvvetlerimizin hava sahamızı çiğnediği için İHA’nızı düşürdüğünden emin olabilirsiniz.” dedi.

İranlı Bakan, “Eğer ABD’liler yüksek kaliteli görüntülere sahipse, İran roketinin Amerikan İHA’sına isabet ettiği anı ve kesin konumunu dünya kamuoyu ile paylaşabilirler.” ifadesini kullandı.

Öne sürülen patlama hakkında Azeri Cehromi, “Olayla ilgili ayrıntılar Savunma Bakanlığı tarafından açıklama yapılmalı, ancak bildiğimiz şey Nahid uydusunun halen İran Uzay Araştırma Enstitüsü'nde olmasıdır.” diye konuştu.

Azeri Cehromi, Nahid-1 telekomünikasyon uydusunun daha Savunma Bakanlığına teslim edilmediğini de sözlerine ekledi.

Trump, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları ileri sürmüştü:

"ABD'nin, İran'daki Semnan Fırlatma Üssü'ndeki Safir SLV uydusunun son fırlatma hazırlıkları sırasında meydana gelen feci kazada hiçbir rolü yok."

Muhammed Cevad Azeri Cehromi, dün sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, İran’ın uzay çalışmları programına dair yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.

Bakan Azeri Cehromi, “İran'ın yörüngeye uydu yerleştirme girişiminin 3’üncü kez başarısız olduğunu iddia eden haberlerin yayınlandığını öğrendim. Açıkçası, şu anda Nahid'in (Nahid-1 telekomünikasyon uydusu) durumu iyi ve laboratuvarda. Basın mensupları gelip yakından inceleyebilirler.” demişti.