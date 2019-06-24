İran'dan "siber saldırı" açıklaması

İran İletişim ve Teknoloji Bakanı Azeri Cehromi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ülkeye yapılan siber saldırının geri püskürtüldüğünü belirtti.

Azeri Cehromi’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Medya kuruluşları İran’a siber saldırının yapılıp yapılmadığını soruyorlar. Söylemem gereken konu şu: Uzun süredir Stuxnet gibi siber terörizm ve tek taraflı olan yaptırımlar terörizmi ile karşı karşıyayız.”

Azeri Cehromi’nin attığı tweette, “İran'a karşı bir saldırıyı değil son yılda 33 milyon siber saldırıyı milli siber güvenlik kalkanı 'Dejfa’ ile geri püskürttük. Çok saldırı yapmalarına rağmen başarılı olmadılar.” denildi.

Amerikan Washington Post gazetesi, Perşembe günü ABD tarafından İran'a siber saldırı düzenlendiğini aktarmıştı.