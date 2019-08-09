Paşinyan, Ruhani'yi ülkesine davet etti

"Mediamax.am" sitesinde yer alan bilgiye göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ermenistan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrasya Yüksek Ekonomik Konseyi (AYEK) Toplantısı’na davet edildi.
Kırgızistan’ın Çolpan Ata şehrinde açıklama yapan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, AEB üye ülkeleri liderlerinin onayıyla İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yi Erivan'da yapılacak Avrasya Yüksek Ekonomik Konseyi (AYEK) Toplantısı’na davet ettiklerini bildirdi.
Ermenistan Başbakanı 8-9 Ağustos tarihleri arasında Çolpan Ata şehrinde düzenlenen Avrasya Hükümetlerarası Konseyi (AHK) toplantısına katılmak için Kırgızistan’a gitmişti.
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