İran, Türkiye, Rusya ve Azerbaycan'dan bilgi teknolojileri hamlesi

Tahran'daki İletişim ve Teknoloji Bakanlığı binasında İran-Türkiye-Azerbaycan-Rusya Bilgi ve İletişim Teknolojileri Toplantısı gerçekleşti.

Toplantıya İran İletişim ve Teknoloji Bakanı Azeri Cehromi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti İletişim ve Yüksek Teknoloji Bakanı Ramin Quluzade ile Rusya Dijital Kalkınma, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakanı Konstantin Noskov katıldı.

Azeri Cehromi, burada yaptığı konuşmada, İran’ın bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda Türkiye, Rusya ve Azerbaycan'la bölgesel düzeyde ortak bir pazar oluşturmak istediğini duyurdu.

İran Bilgi Teknolojileri Kurumu Başkanı Emir Nazımi, konuya ilişkin yaptığı son açıklamada, “Bu toplantının amacı 4 ülkedeki startup şirketleri arasında işbirliği kurup bölgesel ve uluslararası düzeyde bilgi teknolojileri ile iletişim sektöründe hizmetler sunmak için ortak bir pazarın oluşturulmasına katkı sağlamaktır.” demişti.

Nazımi, "Bu sektörde 4 ülke arasındaki karşılıklı ilişkiler İran’daki startup şirketlerinin dış pazarlardaki rekabet koşullarını geliştirebilir.” ifadesini kullanmıştı