İran uzay çalışmalarıyla ilgili haberler gerçeği yansıtmıyor

İletişim ve Teknoloji Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada İran’ın uzay çalışmları programına dair yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Azeri Cehromi’nin attığı tweette, “İran'ın yörüngeye uydu yerleştirme girişiminin 3’üncü kez başarısız olduğunu iddia eden haberlerin yayınlandığını öğrendim. Açıkçası, şu anda Nahid'in (Nahid-1 telekomünikasyon uydusu) durumu iyi ve laboratuvarda. Basın mensupları gelip yakından inceleyebilirler.” ifadesine yer verildi.

Azeri Cehromi Temmuz ayında yaptığı bir açıklamada, Nahid-1 telekomünikasyon uydusunun son testinin başarıyla tamamlandığını bildirmişti.