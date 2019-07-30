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30 Temmuz 2019 - 12:35

İran ile Ermenistan mahkum değişimi anlaşmasını konuştu

İran ile Ermenistan mahkum değişimi anlaşmasını konuştu

İran'ın Erivan Büyükelçisi Seyyid Kazım Seccadi, Ermenistan’ın yeni Adalet Bakanı Rustam Badasyan ile bir araya geldi.

İran'ın Erivan Büyükelçisi Seyyid Kazım Seccadi, Ermenistan’ın yeni Adalet Bakanı Rustam Badasyan ile bir araya geldi.

Baş başa gerçekleşen görüşmede, yargı alanında işbirliği ile iki ülke arasında sağlanan mahkum değişimine yönelik anlaşma ele alınırken bu anlaşmanın acil bir şekilde uygulanması için fikir alışverişinde bulunuldu.

İki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin en iyi seviyede olduğuna dikkati çeken İranlı büyükelçi, İran-Ermenistan Mahkum Değişimi Anlaşması'nın uygulanmasını hızlandırmak için çalışma grubu toplantısının bir an önce yapılması gerektiğini belirtti.

Ermeni Bakan ise bu görüşmede, İran-Ermenistan ilişkilerini “olumlu” olarak nitelenidirerek, İran’a ziyarette bulunmaya hazır olduğunu söyledi.

News Code 1880239
Muhammed BURHAN

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