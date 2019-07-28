Hizbullah liderinden İsrail'in İran iddiasına yalanlama

Başkent Beyrut’un güney mahallesindeki bir etkinlikte yaptığı konuşmada Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon'un "İran'ın, Beyrut Limanı'nı askeri amaçlar için kullandığı" yönündeki iddiasını yalanlayarak, bunu “mesnetsiz ve temelsiz” olarak değerlendirdi.

İsrail güçlerinin Kudüs’teki Sur Baher köyünde Filistinlilerin evlerini yıkma eylemini de kınayan Nasrullah, Filistin lideri Mahmud Abbas’ın İsrail ile yapılan tüm anlaşmaları askıya alma kararını takdir etti.

Seyyid Hasan Nasrullah, “İsrail anlaşmaların durdurulmasından korkuyor ve bu (Mahmud Abbas'ın kararı) İsrail yetkililerine üzüntü veriyor.” dedi.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danon birkaç gün önce Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmasında, "İran'ın, Beyrut Limanı'nı askeri amaçlar için kullandığını ileri sürmüştü.