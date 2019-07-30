İran-Irak sınırında korkutan deprem!

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nin sitesinde yer alan bilgiye göre, İran'ın batısında yer alan Kirmanşah eyaletindeki Kasr-i Şirin yerel saatle 01.17'de yerin 13 kilometre derinliğinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Korkutan deprem Irak'ın Hanekin kentinde de hissedildi.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.

12 Kasım 2017'de Kirmanşah eyaletinde meydana gelen şiddetli bir depremde 540 kişi hayatını kaybederken 8 binden fazla insan yaralanmıştı.