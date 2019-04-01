İran'ın batısında şiddetli deprem!

İran'ın batısında yer alan Kirmanşah eyaletindeki Sumar ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nin sitesinde yer alan bilgiye göre, yerel saatle 14.37’de merkez üssü Sumar olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.

12 Kasım 2017'de Kirmanşah eyaletinde meydana gelen şiddetli bir depremde de 540 kişi hayatını kaybederken 8 binden fazla insan yaralanmıştı.