İran Dışişleri Bakanlığı; nükleer anlaşmadaki zaferin sırrı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün sabah saatlerinde Dışişleri Bakanılığı'na giderek Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve diğer yetkililerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Ruhani burada yaptığı açıklamasında, dış politikanın büyük önem taşıdığını belirterek, “Dış politikadan kastettiğimiz bir ulusun veya bir ülkenin diğer devletlerle nasıl bir etkileşim içinde olmasıdır. Dış politikamız İran ulusuna aittir ve bir partiye veya siyasi kanadı temsil etmiyor. Bu nedenle diplomasimiz ile dış politikamız bütünleşmelidir.” ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca, "Eğer bütünleşmiş bir halk istiyorsak, güçlü olmamız gerek. Tek bir milletin güç kaynaklarının farklı bölümlere ayrılması, gücünün azaltmasına yol açar.” diye konuştu.

Ruhani sözlerinin bir kısmında da, “Nükleer anlaşmadaki zaferin sırrı, nükleer dosyasının Dışişleri Bakanlığı'na devredilmesidir.” değerlendirmesinde bulundu