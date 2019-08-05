ABD İran halkının ekmeğiyle oynuyor

Dışişleri Bakanlığı binasında basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Zarif, gündemi değerlendirdi.

ABD’nin İran karşıtı yaptırımlarını “ekonomik terörizm” olarak nitelendiren Zarif, “Ekonomik terörizm sivilleri hedef alma anlamına geliyor. ABD İran halkı ekmek istiyorsa ülke politikasının değiştirilmesi gerektiğini öne sürüyor. Ekmek ile politikayı birbirine bağlamak ekonomik terörizmdir." dedi.

Zarif, ABD'nin küresel ve bölgesel politikasını eleştirerek, şu açıklamalarda bulundu:

"Onlar 18 yıl sonra rezillkle Afganistan'dan geri çekiliyorlar. Irak'ta da terör örgütü DEAŞ’ı oluşturdular. Suriye'de ise kayıptan başka bir şey elde etmediler. Fars Körfezi'nde sadece cinayet işlediler ve gittikleri her yerde rezil oldular. ABD, Granada dışında hiçbir savaşta zafer kazanmadılar ve son 70 yılda sadece Granada'nın karşısında muzaffer oldular."

ABD’nin son yaptırım kararına ilişkin Zarif, “Dışişleri Bakanı'na yaptırım uygulanması ne anlama geliyor? Diyalog ile diplomaside başarısızlık ve diyaloga karşı çıkmak demektir.” değerlendirmesinde bulundu.

Zarif, İran’ın ayakta durduğunu belirterek, “Biz kendi füzelerimizi yaptık ve Amerika’ya ait İHA’yı vurabildik. Düşmanların ambargo ve baskısı İran'ın ilerlemesini durduramaz." ifadesini kullandı.

Dünya süper güçlerine seslenen Zarif, şunları kaydetti:

“Bazıları için Tanrı gibi olabilirsiniz. Fakat İran için bir hiçsiniz!. Yüce Allah’ın yardımı başta olmak üzere yerel potansiyeller, dost ülkelerle ilişkiler ve direniş ekonomisi ile halkımıza dayanarak baskıların üstesinden geleceğiz."

"2021 seçimlerinde aday değilim"

Bakan Zarif, sözlerinin bir kısmında da 2021 İran cumhurbaşkanlığı seçimi için aday olmayacağını duyurdu.

"Amerika Fars Körfezi'ndeki gerilimden sorumlu"

ABD’nin Fars Körfezi ile dünyadaki gerilimlerden sorumlu olduğunu anlatan Zarif, “Ateş yakan kişi itfaiyeci olamaz. Amerika her zaman Fars Körfezi'ne geldiğinde şiddet ve savaştan başka bir şey yapmamıştır.” dedi.

"İngiltere ekonomik terörizmde ABD'nin ortağı"

Dışişleri Bakanı Zarif, Cebelitarık Boğazı'nda İran'a ait bir petrol tankerinin İngiltere tarafından alıkonulmasına dair, "İngiltere’nin yaptığı deniz korsanlığı. İddia ettikleri Avrupa Birliği kararı da yanlış. Onları ilgilindirmiyor ama bir kez daha bu tankerin destinasyonunun Suriye olmadığını ifade etmek istiyorum. Bugün, İngiltere ekonomik terörizmde ABD'nin ortağı ve kesinlikle bu onlar için kötü sonuçlar doğuracaktır."şeklinde konuştu.

İran'ın nükleer anlaşmayla ilgili kararı

Nükleer anlaşma hakkında Zarif, İran’ın atacağı Üçüncü Adım’ın anlaşmayı bırakmak anlamına gelmediğini açıklayarak, şöyle devam etti:

“Anlaşmanın bu duruma düşeceğini tahmin etmiştik fakat şu anda nükleer anlaşmadan ayrılmak gibi bir planımız yok.”

ABD ile müzakare

Dışişleri Bakanı Zarif, "Amerika müzakere masasından uzaklaştı. Bir dizi uluslararası anlaşmalardan da geri çekildi. İnşallah iktidaradaki ABD hümümeti de dünya çapından silinir." diye konuştu.