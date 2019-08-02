ABD Zarif'e yaptırm uygulamakla demagoji peşinde

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, ABD'nin Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i yaptırım listesine ekleme kararına tepki göstererek, "ABD’li yetkililer bu kararla akıl ve mantıktan yana olmadıklarını göstermiştir.” dedi.

İran'ın kuzeyindeki Mazenderan eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Tuğgeneral Hatemi, Amerikalıların son günlerde siyasi kargaşaya kapıldığını ifade ederek, “Beyaz Saray, yasadışı davranışlarla uluslararası düzeyde itibardan yoksun olduğunu ve İran’ın haklılığı karşısında çaresizliğini ortaya sergilemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Tuğgeneral Hatemi sözlerine şöyle devam etti:

“ABD rejimi, meşru bir devletin dışişleri bakanı ve üst düzey yetkilisine yaptırım uygulayarak, israr ettiği İran’la ön koşulsuz müzakere yapma konusunda samimi olmadığını göstermiştir. Onlar retorik ifadelerle psikolojik operasyon ile demagoji peşinde ve kara propaganda aracıyla dünya kamuoyunu aldatmak istiyorlar.”

Tuğgeneral Hatemi ayrıca, “Uluslararası hukuk açıdan değersiz olan bu iğrenç ve göstermelik davranış İran hükümeti ile halkının sulta düzenine karşı mücadeledeki kararlılığına gölge düşüremez. Devrim Lideri'nin dediğine göre, ne savaş olur ne de müzakere” diye ekledi.

ABD Hazine Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Zarif'in yaptırım listesine eklendiğini duyurmuştu.

Yaptırım kararı sonrası Twitter’den bir mesaj paylaşan Bakan Zarif, "İran dışında mülküm ve çıkarım olmadığı için bu kararın ne benim ne de ailemin üzerinde bir etkisi var." demişti.