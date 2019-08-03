Lübnan Sağlık Bakanı Tahran'da

Meşhed sağlık merkezlerini ziyaret eden Lübnan Sağlık Bakanı Cemil Cabak, Meşhed Üniversitesi Tıp Bilimleri Üniversitesi ile işbirliği anlaşması imzaladıktan sonra, Tahran’a geldi.

Edinilen bilgilere göre, Tahran'daki temaslar sırasında iki ülke arasında sağlık, tıbbi malzeme, sağlık araştırma alanlarında geniş kapsamlı bir işbirliği anlaşmasına imza atılacak.

Cemil Cabak'ın aynı zamanda Tahran'daki sağlık merkezlerini, ilaç üretim ve sağlık araştırma merkezlerini ziyaret edeceği bekleniyor.

Lübnan Sağlık Bakanı ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile görüşecek.