  1. Siyaset
3 Ağustos 2019 - 10:24

Lübnan Sağlık Bakanı Tahran'da

Lübnan Sağlık Bakanı Tahran'da

Lübnan Sağlık Bakanı Cemil Cabak, Meşhed Sağlık merkezlerini ziyaret ettikten sonra Tahran’a geldi.

Meşhed sağlık merkezlerini ziyaret eden Lübnan Sağlık Bakanı Cemil Cabak, Meşhed Üniversitesi Tıp Bilimleri Üniversitesi ile işbirliği anlaşması imzaladıktan sonra, Tahran’a geldi.

Edinilen bilgilere göre, Tahran'daki temaslar sırasında iki ülke arasında sağlık, tıbbi malzeme, sağlık araştırma alanlarında geniş kapsamlı bir işbirliği anlaşmasına imza atılacak.

Cemil Cabak'ın aynı zamanda Tahran'daki sağlık merkezlerini, ilaç üretim ve sağlık araştırma merkezlerini ziyaret edeceği bekleniyor.

Lübnan Sağlık Bakanı ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile görüşecek.

News Code 1880308
Ruya FEREYDUNI

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 6 + 3 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler