İranlı yetkiliden Lübnan'a önemli ziyaret

Karşılıklı ilişkileri görüşmek üzere Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan İran Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, burada Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah ile bir araya gelerek ikili ilişkiler başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeleri görüştü.

Bu görüşmede Hasan Nasrullah, "Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin dediği gibi, ABD, İran’a askeri bir savaş dayatma kabiliyetine sahip değildir, ancak Beyaz Saray tarafından İran’a yönelik herhangi bir savaş yapılırsa tüm bölgeye yayılacak ve krizin sonunu onlar belirlemeyecektir.” dedi.

Filistin meselesine değinen Seyyid Hasan Nasrullah, kendi kaderini belirleyebilmesi için Filistin'de Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerin katılımıyla referandum yapılmasını öneren İran’ın teklifini olumlu karşıladı.

Hasan Nasrullah, ABD’nin planı “Yüzyılın Anlaşması”nı sert bir şekilde eleştirerek, “Yahudilerle hiçbir sorunumuz yok, ancak Siyonistler bölgedeki yolsuzluk ve güvensizliğin kaynağıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri, halihazırda bu direniş gücünün durumunun en iyi seviyede olduğunu kaydetti.

Suriye ziyaretinin ardından Beyrut'a gelen Hüseyin Emir Abdullahiyan, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile de görüşmüştü