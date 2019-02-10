  1. Siyaset
10 Şubat 2019 - 15:17

Lübnan ile her zaman yakın işbirliği kurmaya hazırız

Lübnan ile her zaman yakın işbirliği kurmaya hazırız

Üst düzey bir heyet başkanlığında Lübnan'a giden İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, başkent Beyrut'a ayak bastı.

Üst düzey bir heyet başkanlığında Lübnan'a giden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, başkent Beyrut'a ayak bastı.

İki günlük Beyrut ziyareti çercevesinde Beyrut'a gelen Zarif, basın mensuplarına yaptığı açıklamdai “Lübnan’ın direnişle birlikte demokrasiyi izlemesi bölgemiz için bir onurdur.” dedi.

Lübnan ile dayanışma içinde olduğunu bildirmek amacıyla Beyrut'a geldiklerini açıklayan Zarif, "Ayrıca Lübnan ile yakın ilişkiler kurmaya hazırlıklı olduğumuzu bildirmek için bu ülkeye geldik." ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı,  “Lübnanlı arkadaşlarımız işbirliği kurmaya hazır oldukları takdirde biz de böyle bir işbirliği yapmaya hazırız.” şeklinde konuştu.

News Code 1876528
Ruya FEREYDUNI

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 9 + 3 =

    Top 10

    Mehr Arena

    Demeç

    Son Haberler