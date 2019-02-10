Lübnan ile her zaman yakın işbirliği kurmaya hazırız

Üst düzey bir heyet başkanlığında Lübnan'a giden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, başkent Beyrut'a ayak bastı.

İki günlük Beyrut ziyareti çercevesinde Beyrut'a gelen Zarif, basın mensuplarına yaptığı açıklamdai “Lübnan’ın direnişle birlikte demokrasiyi izlemesi bölgemiz için bir onurdur.” dedi.

Lübnan ile dayanışma içinde olduğunu bildirmek amacıyla Beyrut'a geldiklerini açıklayan Zarif, "Ayrıca Lübnan ile yakın ilişkiler kurmaya hazırlıklı olduğumuzu bildirmek için bu ülkeye geldik." ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı, “Lübnanlı arkadaşlarımız işbirliği kurmaya hazır oldukları takdirde biz de böyle bir işbirliği yapmaya hazırız.” şeklinde konuştu.