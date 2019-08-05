İsrail güçlerinden Ofer Hapishanesi'ne baskın

AA'nın haberine göre, Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail güçlerinin dün Ofer Hapishanesi'ne baskın düzenlediğini, bazı Filistinli tutukluları başka cezaevlerine nakledip, bir kısmını da hücre hapsine aldığını duyurdu.

Cemiyetten yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin dün işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan ve yaklaşık bin 200 Filistinlinin tutulduğu Ofer Hapishanesi'ne düzenlediği baskında 19 ve 20 numaralı koğuşların büyük zarar gördüğü belirtildi.

Baskının 18 yaş altı çocukların tutulduğu özel bölümü de kapsadığı, bazılarının hücrelere götürüldüğü, daha sonra da koğuşlarına geri gönderildiği aktarıldı.

Açıklamada, Hapishane İdaresinin 20 numaralı koğuştan da yaklaşık 20 tutukluyu hücrelere, 5 tutukluyu İsrail'in kuzeyindeki Celbu Hapishanesi'ne, bazılarını da güneydeki cezaevlerine gönderdiği aktarıldı.

Cemiyetten pazar günü yapılan açıklamada, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet’in (Şabak) bazı mahkum liderlerini başka hapishanelere nakletme kararını, tutuklulara tebliğ ettiği aktarılmıştı.

İsrail güçlerinin, ocak ayında Ofer Hapishanesi'ndeki Filistinli tutuklulara plastik mermi, göz yaşartıcı gaz, ses bombaları, cop ve köpek kullanarak gerçekleştirdiği saldırıda 100 kişi yaralanmıştı.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'ü idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.