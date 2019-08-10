Keşmir'deki olaylardan endişe duymaktayız

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, bugün Pakistanlı mevkidaşı Orgeneral Kamer Cavid Bacva ile telefonla yaptığı görüşmede mübarek Kurban Bayramını kutladı.

Parstoday'ın haberine göre, Komutan Bakıri görüşmede ayrıca İran ve Pakistan'ın ortak sınırlarındaki güvenlik durumu ve ikili askeri ilişkileri ve Keşmir dahil bölgedeki son gelişmeleri Pakistanlı komutanla ele aldı.

Tümgeneral Bakıri görüşmede Keşmir'deki olayların yönetilmesinde huzur ve sükunetin korunması zaruretine vurgu yaparak, tarafların bu bölgenin kaderi konusunda aceleci davranmamaları ve halkın taleplerine kulak vermelerini istedi.

Genelkurmay Başkanı Afganistan'daki durumun Batılı ve bölge dışı güçler olmak üzere yabancıların müdahalesinden kaynaklandığını ifade etti.

Pakistan Genelkurmay Başkanı da görüşmede İran'a ortak sınırlarda güvenlik konusu ile ilgilendiği için teşekkür ederek, iki ülke sınırlarının barış ve dostluk sınırı olması için elinden geleni yapacaklarını kaydetti.