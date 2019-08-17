Ürdün'den Pakistan ile Hindistan'a müzakere çağrısı

Al Mayadeen kanalına göre, Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sufyan el-Kudat, Hindistan ile Pakistan’ı Keşmir’deki krizi çözmek için müzakere etmeye çağırdı.

El-Kudat ayrıca ülkesinin Pakistan ve Hindistan liderlerinin, mevcut gerilimleri barışçıl yollarla çözebilmek için gereken adımlar atacağından emin olduğunu söyledi.

Ürdünlü yetkili iki komşu olarak Hindistan ile Pakistan arasındaki müzakerelerin uluslararası kurallara uyarak, bölgede güvenlik ve istikrarı güçlendirmeye yardımcı olacağını vurguladı.