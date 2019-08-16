Tahran Cuma Namazı Geçici Hatibi Hüccet'ül İslam Kazım Sıddıki, bu haftaki Tahran Cuma Namazı hutbelerinde, gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

Hüccet'ül İslam Kazım Sıddıki, İran hava sahasını ihlal ettiği için düşürülen ABD'nin casus İHA'sı hakkında, “Bu eylem Amerika’nın istikbar gücünün gerilemesinin bir işaretidir.” dedi.

Uğradığı suikast sonucu şehit olan Ensarullah Hareketi Lideri Abdulmelik el-Husi’nin kardeşi İbrahim Badrettin için başsağlığı dileğinde bulunan Hüccet'ül İslam Kazım Sıddıki, “Devrim Lideri’nin dediği gibi nihai zafer Yemen halkına ait ve Suudi Arabistan hezimete uğrayacaktır.” ifadesini kullandı.

Hüccet'ül İslam Kazım Sıddıki, Şeyh Zakzaki konusunda, “Ona Hindistan’da tedavi görmesine izin verilmiyor. Onların (Nijeryalı yetkililer) bu hareketi insan hakları ile uyumlu değil.” değerlendirmesinde bulundu.

Keşmir’deki son gelişmelere ilişkin Hüccet'ül İslam Kazım Sıddıki, şunları kaydetti:

“Keşmir meselesi, İslam dünyasının felaketlerinden biri. Hindistan hükümetinden uluslararası hukuka aykırı davranması beklenmezdi. Onların attığı adım insanlık vicdanı, adalet ve hatta kendi iç yasalarına aykırı. Onlara bu kararı yeniden gözden geçirmelerini tavsiye ediyoruz.”