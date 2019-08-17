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17 Ağustos 2019 - 14:17

Devrim Muhafızları'nın Hürmüz Boğazı'nda gücü artmıştır

Devrim Muhafızları'nın Hürmüz Boğazı'nda gücü artmıştır

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Fedevi, “Düşmanlarımıza İran’a karşı saldırı yapmayı düşünmemelerini öneriyoruz. Çünkü aksi takdirde yaptıklarından ağır pişmanlık duyacaklar” dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Fedevi, yaptığı bir açıklamada Devrim Muhafızları'nın Hürmüz Boğazı’nda gücünün arttığını belirterek, “Devrim muhafızlarının gücü son yaşanan olayların ardından Hürmüz Boğazı’nda güvenliğini sağlamak için daha da artmaktadır ve tüm dünya bunun kanaatine varmıştır” dedi.

Tuğgeneral Fedevi, konuya ilişkin “Düşmanlarımıza önerimiz İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı saldırı yapmayı düşünmemeleridir. Çünkü aksi takdirde yaptıklarından ağır pişmanlık duyacaklar. Düşman 40 yıldır İran’ı sınıyor ancak artık kendisinin bu sınavlardan ders alması gerekiyor” ifadelerinde bulundu.

News Code 1880578
Ruya FEREYDUNI

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