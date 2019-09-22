İslam'ın hürmeti için itidallı davranıyoruz

İran'ın güneyindeki Bender Abbas kentinde Kutsal Savunma Haftası dolayısıyla askeri geçit töreni düzenledi. Törene Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Fedevi de katıldı.

Törende konuşma gerçekleştiren Tuğgeneral Fedevi, Devrim Muhafızları tarafından düşürülen Amerikan İHA’sına ilişkin, “Bu İHA ülkenin hava sahasını çiğnediği için düşürüldü. Dünyadaki tüm ülkeler, bunun herhangi bir ülke tarafından tekrarlanması durumunda İHA'larının kesinlikle hedef alınacağını bilmeli.” dedi

"İran askeri yeteneklerinin bazıları fuarlar ve geçit törenlerinde sergileniyor." diyen Tuğgeneral Fedevi, ülkenin askeri kapasitesinin çoğunun gerektiğinde gerçek durumlarda ortaya sergileneceğini kaydetti.

Tuğgeneral Fedevi, "Amerikalılar İran İslam Cumhuriyeti’nin karşısında çaresiz ve aciz olurken bölgedeki diğer ülkelerden gelen tehditler önemsizdir ve biz onları görmezden geliyoruz." açıklamasını yaptı.

İran İslam Cumhuriyeti’nin yürüttüğü tüm süreçlerin Müslüman ülkelerin birliğini sağlama amaçlı olduğunu anlatan Tuğgeneral Fedevi, "İran'ın bölgedeki bazı devletlerin ABD’nin himayesi altında yaptığı düşmanca girişimlerine karşı itidallı davranması İslam'ın hürmeti içindir.” diye konuştu.