Yemen bataklığına saplananlar kurtulmak için yalvarıyor

Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Fedevi, Tahran’daki Şahed Üniversitesinde düzenlenen bir törende konuşma yaptı.

Düşmanların İran’ın askeri gücünün üstünlüğüne itiraf ettiğini hatırlatan Tuğgeneral Ali Fedevi, “İran-Irak Savaşı sonrası, İran'a saldrımak isteyen herhangi biri, saldırı durumunda vereceği zararın faydasından daha büyük olacağını hesaplardı. Çünkü ülkenin savunma gücü çok artmıştı.” dedi.

İran'a olası saldırı konusunda Tuğgeneral Fedevi, “Emin olun düşmanlar eğer bir işi yapabilseydi onu yapardı ve yarına ertelemezlerdi.” ifadesini kullandı.

Tuğgeneral Fedevi ayrıca, “Önceki ABD hükümetinin savunma bakanı ülkesi ile müttefiklerinin İran'a karşı daha caydırıcı önlemler almaya çalıştıklarını açık bir şekilde itiraf etmişti.” açıklamasında bulundu.

“Düşmanlar şimdiki durumda Yemen ve diğer direniş ülkelerinde saplandıkları bataklıktan kurtulmak için yalvarıyor.” diyen Tuğgeneral Fedevi, Yemen'de sadece Suudiler ve BAE’lilerin bulunmadığını anlatarak tüm düşmanların bu savaşın arkasında olduğunu söyledi.