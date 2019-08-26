Kırgızistan’da Ulusal Göçebe Oyunları Eylül’de başlıyor

KABAR Haber Ajansı binasında basın toplantı düzenlenen Başbakanlık Gençlik İşleri, Beden Eğitimi ve Spor Devlet Ajansı Başkan Yardımcısı Kanatbek Arpaçiyev, Ulusal Göçebe Oyunları’nın Kırgızistan’ın Talas bölgesinde 15 Eylül’de yapılacağını açıkladı.

Oyunların milli spor dalı kök börü oynunun oynatılmasıyla başlayacağını dile getiren Arpaçiyev, “Günümüzde kök börü, er eniş, salbuurun olmak üzere sporun 10 dalında takımları belirleme konusunda çalışmalar yapılıyor. Oyunlara ülkenin her bölgesinden sporcular aranıyor.” dedi.

At oyunlarının Talas’taki hipodromda yapılacağını kaydeden Arpaçiyev, Kırgız güreşi, alış’ın (kemer güreşi) kapalı alanlarda, dokuz kumalak oyunlarının ise şehre yakın başka bir binada yapılacağını sözlerine ekledi.

Oyunlara Kırgızistan’ın 7 bölgesi ve 2 şehrinden sporcuların katılacağı bekleniyor.

Oyunlarda spor yarışmalarına dahil kültürel etkinlikler de düzenleneceğini aktaran Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakan Yardımcısı Kayrat İmanaliyev, Kırçın’da etno pazar açılacağını vurguladı.

3. Dünya Göçebe Oyunları 2018’de Issık Göl bölgesine bağlı Çolpon Ata şehrinde ve Kırçın’da gerçekleştirilmişti. 74 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcunun katıldığı oyunların programına sporun 37 dalı dahil edilmişti. 4. Dünya Göçebe Oyunları Türkiye’de 2020 yılında yapılacak.

Ulusal Göçebe Oyunları ülke geneline yayılması amacıyla her bölgede her yıl düzenlenecektir.