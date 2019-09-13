İran ile Kırgızistan arasında güvenlik işbirliği artacak

Çalışma ziyareti için Bişkek’e giden İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, Kırgızistan İçişleri Bakanı Kaşkar Cunuşaliyev ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli’nin başkanlık ettiği heyet, çalışma ziyareti için Kırgızistan’a geldi. Bakan Rahmani Fazli, Manas Uluslararası Havaalanı’nda Kırgızistan İçişleri Bakanı Kaşkar Cunuşaliyev tarafından karşılandı.

İki ülkenin içişleri bakanları arasında ikili görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede, işbirliği ve işbirliğin potansiyeli ele alındı.

İki ülke ilişkilerinin ortak din, kültür ve tarihi bağlara dayandığını belirten Rahmani Fazli, “Bunlara dayanarak iki ülke arasındaki işbirliği daha da geliştirilebilir.” dedi.

Rahmani Fazli, İran ile Kırgızistan arasındaki güvenlik işbirliği anlaşmasının önemine değinerek, “Bu anlaşma güvenlik,, organize suçla mücadele, terörizm ve uyuşturucu kaçakçılığı alanında işbirliği için iyi bir platform sağlayacaktır.” ifadesini kullandı.

İranlı Bakan sözlerinin bir bölümünde de, “İran İslam Cumhuriyeti bölgedeki tüm ülkeler için barış ve istikrar istiyor.” açıklamasını yaptı.

Cunuşaliyev da görüşmede, şu anda, kolluk kuvvetlerinde etkin uluslararası işbirliği kurma görevinin terör ve aşırılıkçılığa karşı koymak, organize suç ve terörizm, aşırılıkçılık, insan kaçakçılığı ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelede işbirliğini geliştirmek olduğunu vurguladı.

Kırgızistan İçişleri Bakanı, ülkeler arasında güvenlik ve kolluk alanında ikili işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İki bakan görüşme bitiminde, ülkeler arasında güvenlik ve kolluk alanında işbirliği konusunda anlaşmayı imzaladı.

