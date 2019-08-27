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27 Ağustos 2019 - 08:58

Irak: Ülkenin çatışma sahasına dönüşmesine izin vermeyeceğiz

Irak: Ülkenin çatışma sahasına dönüşmesine izin vermeyeceğiz

Irak Dışişleri Bakanlığından, ülkenin bir çatışma sahası olmasına izin verilmeyeceği ve bu amaçla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kanalıyla gerekli hukuki ve diplomatik önlemlerin alınacağı bildirildi.

Haşdi Şabi'nin mühimmat depolarının bulunduğu üslere hava saldırıları düzenlenmesinin ardından Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Muhammed Ali Hakim'in, konuyla ilgili ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve Almanya'nın yanı sıra bazı Arap ülkelerinin büyükelçi ve maslahatgüzarlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiği ifade edildi.

Hakim'in gerçekleştirdiği görüşmelerde, Irak'ın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasının öneminin vurgulandığı ve ülkenin, bölgedeki krizlerin içine çekilmesine karşı koyulacağının yinelendiği kaydedildi.

Irak'ın iyi komşuluk ilişkilerine bağlı olduğunun belirtildiği açıklamada, ülkenin bir çatışma sahasına dönüşmesine izin verilmeyeceği ve egemenliğinin çiğnenmesi durumunda BM ile BMGK kanalıyla gerekli hukuki ve diplomatik önlemlerin alınacağı vurgulandı.

Kaynak: AA

News Code 1880789
Muhammed BURHAN

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