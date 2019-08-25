Haşdi Şabi Musul'da bir casus İHA'sını düşürdü

Sputnik'e göre, Irak'ta Haşdi Şabi güçlerinin Musul vilayetinin semalarında casus isansız hava aracını (İHA) düşürdüğü belirtildi.

Musul'daki Haşdi Şabi 50. Tugayı'na bağlı askeri kampa yaklaşan kaynağı belirsiz casus İHA’sı hedef alınarak düşürüldü.

Son günlerde Irak Hizbullah Tugayları'ndan yapılan açıklamada, "Amerikalıları Irak'ta Haşdi Şabi askeri mevzilerini hedef almaktan sorumlu tutuyoruz. Onların doğrudan veya dolaylı olarak (Siyonistler vasıtasıyla) başka saldırılar da planladıklarını biliyoruz. Amerikalılara şunu söylüyoruz: Kaleleriniz sizi koruyamayacak çünkü tüm askeri noktalarınız füze menzilimizde. Çatışma başlarsa, bölgeden ayrılmadığınız müddetçe bitmeyecektir." belirtilmişti.

Öte yandan eski Irak başbakanlarından Nuri Maliki ise İsrail'in Irak'taki saldırılarda ilişkisi olduğunun kanıtlanması halinde bölgede ciddi bir krizin yaşanacağını söylemişti.