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27 Ağustos 2019 - 14:55

İsrail seçimlerinde kamera yasağı

İsrail seçimlerinde kamera yasağı

İsrail seçim komitesi Eylül ayında gerçekleşecek erken seçimlerde kamera kullanılmasını yasakladı.

Siyonist İsrail seçim komitesi gelecek ay gerçekleşecek seçimlerde kamera kullanılmasını yasakladı. Seçim komitesi Başkanı Hanan Melcer sandık merkezlerindeki denetçilerin çekim yasağına uymalarını sağlayacaklarını söyleyerek, komitenin seçimi kendi lehine çevirmek isteyenleri durduracağını ifade etti.

Seçim 17 Eylül'de

İsrail'de 9 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerde hiç bir parti 120 sandalyeli mecliste tek başına iktidara gelmek için gerekli 61 milletvekiline ulaşamamıştı. Reuven Rivlin, seçimden az farkla birinci çıkan Netanyahu'ya geçen ay koalisyonu kurma görevi vermişti. Ancak Netanyahu'nun yeni koalisyonu kuramaması üzerine 17 Eylül'de yeniden erken seçime gidilmesi kararı alındı.

Kaynak: Yeni Şafak

News Code 1880801
Azar MAHDAVAN

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