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23 Ağustos 2019 - 11:37

Irak Hizbullah Tugayları'ndan ABD'ye çok sert uyarı

Irak Hizbullah Tugayları'ndan ABD'ye çok sert uyarı

Irak Hizbullah Tugayları, Haşdi Şabi’nin mevzilerine yönelik yapılacak yeni saldırılar konusunda ABD’ye uyarıda bulundu.

Irak Hizbullah Tugayları, Haşdi Şabi’nin mevzilerine yönelik yapılacak yeni saldırılar konusunda ABD’ye çok sert uyarıda bulundu.

Irak Hizbullah Tugayları tarafından yapılan açıklamada, “Amerikalıları Irak'ta Haşdi Şabi askeri mevzilerini hedef almaktan sorumlu tutuyoruz. Onların doğrudan veya dolaylı olarak (Siyonistler vasıtasıyla) başka saldırılar da planladıklarını biliyoruz.” belirtildi.

Yazılı açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Amerikalılar Iraklı askeri isimler ve ulusal şahsiyetlere yönelik suikast yapmayı da planlamış olabilir. Amerikan düşmanına, kötü sonuçlar doğuracak yeni bir saldırıya sert  bir karşılık verileceğine dair son uyarıyı veriyoruz.

Amerikalılara şunu söylüyoruz: Kaleleriniz sizi koruyamayacak çünkü tüm askeri noktalarınız füze menzilimizde. Çatışma başlarsa, bölgeden ayrılmadığınız müddetçe bitmeyecektir.”

News Code 1880704
Muhammed BURHAN

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