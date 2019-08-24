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24 Ağustos 2019 - 14:06

Irak'ta DEAŞ'a karşı "Nasır İradesi" operasyonu dördüncü aşamaya başaldı

Irak'ta DEAŞ'a karşı "Nasır İradesi" operasyonu dördüncü aşamaya başaldı

Irak Ortak Operasyon Komutanlığı, bugün sabah saatlerinde terör örgütü DEAŞ’a karşı “Nasır İradesi” operasyonunun dördüncü aşamaya başladığını duyurdu.

Sumerria News’un haberine göre, Irak Ortak Operasyon Komutanlığından yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinde terör örgütü DEAŞ’a karşı “Nasır İradesi” operasyonunun dördüncü aşamaya başladığı duyuruldu.

Irak Ortak Operasyon Komutanlığı, “Nasır İradesi” operasyonunun dördüncü aşamasında Anbar vilayetindeki belirlenen bölgelerin terör örgütü DEAŞ’tan temizleneceğini bildirdi.

Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçleri, Selahaddin, Musul ve Anbar vilayetlerinde saklanan terör örgütü DEAŞ'a karşı “Nasır İradesi” adlı bir operasyon başlatmıştı.

Irak güçlerinin “Nasır İradesi” operasyonunun son üç aşamasında büyük başarılara imza attığı belirtilmişti.

News Code 1880726
Ruya FEREYDUNI

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