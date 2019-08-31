İran Hazar Denizi'nde askeri tatbikat yapacak

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, yakında Hazar Denizi’nde bir tatbikat yapacaklarını belirterek, “ ‘Hazar Denizi’nde Güvenlik ve Sürdürebilir İktidar’ ismi verilen tatbikatın sürdürülebirliği komşu ülkelerin güçleriyle ekipmanlarının savaş hazırlığı ve işbirliğine bağlıdır” dedi.

Tuğamiral Hanzadi sözlerine şöyle devam etti:

“Bu tatbikat 4 gün boyunca toplu güvenlik sağlamak amacıyla Hazar Denizi’nde yapılacaktır. Kalıcı güvenliğin sağlanması için güçlerin, ekipmanların ve silahların her zaman hazırlıklı olması gerekiyor.”

Söz konusu tatbikatın bağımsız bir şekilde gerçekleşeceğini belirten Tuğamiral hanzadi, bu tatbikatın yakın gelecekte deniz kuvvetleri arasında bir anlaşma haline gelerek komşu ülkelerin katılımıyla yapılmasının öngörüldüğünü söyledi.