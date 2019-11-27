İran: Yakında Rusya ve Çin ile üçlü askeri tatbikat düzenleyeceğiz

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, bugün sabah saatlerinde düzenlediği basın toplantısında Deniz Kuvvetlerinin kazanımlarıyla ilgili olarak açıklamada bulundu.

Tuğamiral Hanzadi, Deniz Kuvvetlerinin bölgedeki misyonlarına ilikin, “Şimdiye kadar İran donanmasına ait 64 filo grubunu ülke menfaatlerini korumak için uluslararası sulara gönderdik. Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı'ndaki yeni koşullar nedeniyle birkaç gemi ve petrol tankerimize skortluk etmek için ordayız ve güvenlik sağlandığı sürece bölgede kalacağız.” dedi.

Yerli imkanlarla üretilen Demavend adlı savaş gemisinin bu yılın sonuna kadar Deniz Kuvvetlerinin filosuna ekleneceğini aktaran Tuğamiral Hanzadi, İran yapımı “Fatih” isimli denizaltının deniz misyonlarında kullanıldığını söyledi.

Tuğamiral Hanzadi, Deniz Kuvvetlerindeki tüm destroyerlerin dikey fırlatış özelliğine sahip füzelerle donatılacağını ifade ederek, bu füzelerin cruise füzesini bile vurabileceğini bildirdi.

Bunlara ilave olarak Tuğamiral Hanzadi, yerli füze “Cask-2” projesi hakkında, bu füzenin denizden hedefleri vurabilecek kabiliyete sahip olduğunu kaydetti.

Tuğamiral Hanzadi, sözlerinin bir kısmında da, "Yakın gelecekte Hindistan Okyanusu'nun kuzeyinde Rusya ve Çin ile üçlü askeri tatbikat düzenleyeceğiz." diye konuştu.