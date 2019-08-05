İran’ın Hazar Denizi’ndeki filosuna bir gemi daha eklenecek

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, "Yerli imkanlarla üretilen Demavend adlı savaş gemisi deniz kuvvetlerinin Hazar Denizi’ndeki filosuna eklenecek." dedi.

Tuğamiral Hüseyin Hanzadi ayrıca, “Önümüzdeki Kasım ayında İran yapımı hoverkraft (Hava yastıklı tekne) törenle Deniz Kuvvetleri Fars Körfezi Komutanlığı envanterine katılacak.” dedi.

İran'ın 2010'da suya indirdiği Cemaran adı verilen ilk yerli üretim gemiden sonra ikinci savaş gemisi olarak deniz kuvvetlerine teslim edilen Demavend'in gelişmiş radarlarıyla hava, kara ve ve denizdeki hedefleri izleyebilme potansiyele sahip.