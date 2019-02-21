İran'dan Fars Körfezi'nde büyük deniz tatbikatı

Bugün sabah saatlerinde "Velayet-97" adıyla yapılan tatbikata ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi şöyle dedi: Bu tatbikat, Hürmüz Boğazı'ndan Umman Denizi ve Hint Okyanusu'na kadar uzanan geniş bir alanda 3 gün süreliğine yapılacak.

Tuğamiral Hanzadi ilaveten, "Söz konusu büyük deniz tatbikatımız deniz geçit töreni, gerçek deniz savaşı, denizden kareye operasyon pratiği ve güç gösterisi olarak 4 aşama halinde yarın sabahın erken saatlerinde başlayacak." ifadelerinde bulundu.

Deniz Kuvvetleri Komutanı son olarak tatbikatta İran yapımı askeri ürünlerle teçhizatların açığa çıkartılacağını bildirerek, "İran'ın büyük 'Sahand' filosuyla yerli 'Fatih' denizaltısı bu tatbikatta kullanılacak." dedi.