İran ve Rusya ortak deniz tatbikatına hazırlanıyor

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, bugün sabah saatlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı binasında basın toplantısı düzenledi.

İran'ın bağımsız bir ülke olarak petrol satışı için müşterileriyle münasebet kuracağını belirten Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, "Uluslararası sular tüm dünya ülkelerine aittir ve herkes bu suları barışçıl amaçlı kullanabilir. İran petrol tankerlerini toprağımızın bir parçası olarak görüyoruz. Dolayısıyla İran donanması bu tankerleri kesinlikle savunacaktır." dedi.

Tuğamiral Hanzadi ayrıca, "İran'a ait kargo gemileri de her zamankinden daha güçlü bir şekilde korumaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Tuğamiral Hanzadi, sözlerinin bir bölümünde de İran ile Rus Deniz Kuvvetleri'nin ülkenin güneyindeki sularda ortak askeri tatbikat gerçekleştireceğini aktardı.