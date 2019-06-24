İran: ABD'ye sert tepkimiz tekrarlanabilir

Fars eyaleti ziyaretinde bulunan İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, burada gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Tuğamiral Hanzadi, son günlerde İran Silahlı Kuvvetleri’nin yeteneklerini başarılı biçimde ortaya sergilediğini belirterek, ülke düşmanı ABD'nin geliştirilmiş en akıllı casus İHA’sını bölgeye gönderdiğine dikkati çekti.

Tuğamiral Hanzadi ayrıca, "Herkes bu insansız hava aracının düşürüldüğünü gördü. Bu kesin ve sert tepkinin her zaman tekrarlanabileceğini açık bir şekilde söylemek isterim. Düşman da bunu iyi biliyor." dedi.

Savunma sanayi alanında elde edilen kazanımları takdir eden Tuğamiral Hanzadi, "Ülke evlatları ve inkılapçı gençlere dayandığımız için kendi ayağımızda duracak bir noktaya geldik ve bölgede güvenlik sağlayacak durumdayız. Bölgeye uzanan düşman elini keseceğiz." ifadelerini kullandı.