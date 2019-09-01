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1 Eylül 2019 - 12:53

İran'ın Hazar Denizi'nde askeri tatbikatı başladı

İran'ın Hazar Denizi'nde askeri tatbikatı başladı

İran Deniz Kuvvetlerinin “Güvenlik ve Sürdürebilir İktidar-98” tatbikatı ‘Ya Hüseyn’ kodu ve ‘Barış ve Dostluk’ temasıyla bugün sabah saatletinde Hazar Denizi’nde başladı.

İran Deniz Kuvvetlerinin “Güvenlik ve Sürdürebilir İktidar-98” tatbikatı bugün sabaha saatlerinde İran Donanması'nın savaş muhripleri, füze fırlatıcı gemiler, askeri uçaklar, helikopter ve özel kuvvetlerinin katılımıyla  Hazar Denizi’nde başladı.

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, dün yaptığı bir açıklamada yakında Hazar Denizi’nde bir tatbikat gerçekleştireceklerini duyurmuştu.

Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, ‘Hazar Denizi’nde Güvenlik ve Sürdürebilir İktidar’ ismi verilen tatbikatın sürdürülebirliğinin komşu ülkelerin güçleriyle ekipmanlarının savaş hazırlığı ve işbirliğine bağlı olduğunu bildirmişti.

4 gün sürecek tatbikatın kolektif güvenliğin korunması amacıyla yapılacağını belirten Tuğamiral Hanzadi, “Kalıcı güvenliğin sağlanması için güçlerin, ekipmanların ve silahların her zaman hazırlıklı olması gerekiyor.” ifadesini kullanmıştı.

News Code 1880910
Ruya FEREYDUNI

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