İran Yemen'de hapishanenin vurulmasını şiddetle kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Yemen'deki Zamar kentinde bir hapishanenin Arap Koalisyonu güçleri tarafından bombalanmasını şiddetle kınadı.

Musevi, "Esirlerin bulunduğu hapishanenin bombalanması, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin Yemen’de işlediği en yeni savaş suçudur. Böylece işgalcilerin cinayetlerine bir (kötü) sayfa daha eklenmiş oldu." dedi.

Olaydan ötürü duyduğu üzüntüyü dile getiren Musevi, “Bu cinayetler ABD ve bazı Batılı ülkelerin ürtettiği silahlarla işgalciler tarafından Yemen'e karşı işlenmekte ve emin olun ki Yemen halkı bu suçlardan kesinlikle onları sorumlu tutmaktadır.” ifadesini kullandı.

Yemen'deki Zamar kentinde esirlerin tutulduğu hapishane binasına, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri hava saldırıları düzenledi. Saldırı sonucu en az 50 kişi ölürken 100 kişi de yaralandı.

Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koalisyon yeni hicri yılı Zamar'da mahkumları hedef alan korkunç bir katliamla başlattı. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 50 kişi öldü, 100 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.