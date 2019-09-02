Petrol ticaret savaşı endişeleri ile kayıplarını korudu

Petrol fiyatları, Mayıs'tan bu yana ilk aylık düşüşünü gerçekleştirdikten sonra, derinleşen ticaret savaşında sonun görünmemesinin küresel büyüme endişeleri artırmasının etkisi ile kayıplarını korudu.

Vadeli petrol kontratları New York'ta, Cuma günü yüzde 2.8 aşağıda kapanması ve Ağustos ayını yüzde 5.9'luk kayıpla geçmesinin ardından yatay seyretti. Trump yönetimi, ayakkabı ve giyim kuşamdan konut tekstili ve Apple Watch gibi bazı teknoloji ürünlerine, 110 milyar dolarlık Çin ürününe 1 Eylül'den itibaren yüzede 15 ek gümrük vergisi uygulamaya başladı. Çin de buna misillemede bulunarak, aralarında tarım ürünleri ve ilk kez petrol de olmak üzere, ABD ürünlerine ek gümrük vergisi getirdi.

Ekim vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, 3 sent düşerek Londra saati ile 07:28'de varil başına 55.07 dolara indi. Fiyatlar erken saatlerde yüzde 1.1 kadar düştü. Kontrat Ağustos ayında 3.48 dolar geriledi.

Kasım vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 21 sent ya da yüzde 0.4 düşerek varil başına 59.04 dolara geriledi. Cuma günü vadesi dolan Ekim kontratı geçen ay yüzde 7.1 düştü. Küresel gösterge Brent petrolü, Kasım vadeli WTI'a kıyasla 4.18 dolar primli işlem gördü.

Kaynak: Bloomberg